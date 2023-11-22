Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист назвал три случая, когда банк может не вернуть деньги
РБК: певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей
Армения призвала Азербайджан демаркировать границу
В ходе контртеррористической операции в городе Сунжа ликвидирован пособник бандгруппы
На задержанного в Пулково певца Шарлота составили три протокола
В Ленинградской области электрик нашёл под ЛЭП мешки наркотиков
Певица Кристина Орбакайте анонсировала возвращение в эфир Первого канала
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
На свадьбе в Индии произошла массовая драка из-за нехватки десерта

Фадеев: новый успех хита Кати Лель "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры

1:12
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев сообщил о феноменальной популярности в Европе и мире его трека "Мой мармеладный", который 19 лет назад исполнила Катя Лель. Уже отснято свыше 160 тысяч роликов под эту композицию.

Фадеев: новый успех хита Кати Лель "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры
Фото: ТГ-канал Максима Фадеева

О всплеске популярности старого хита не только в России, но и Европе музыкальный продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев сообщил в своем официальном Telegram-канале

"Необъяснимо, но факт: моя песня "Мой мармеладный", которой в следующем году исполнится 20 лет - в мировом топ-5 в Spotify и в мировом топ-10 Shazam. Не без гордости скажу, что это уже шестой трек моего авторства, который стал популярным в мире", — отметил Фадеев.

Успех трека продюсер объясняет тем что даже в условиях повсеместной отмены всего русского, людей не могут сбить с толку и они вновь поворачиваются лицом к России.

"Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни", — отметил Фадеев, который за свою карьеру раскрутил немалое количество отечественных исполнителей и музыкальных коллективов.

Катя Лель – мой мармеладный [speed up]
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
РБК: певец Кай Метов стал свидетелем по делу о хищении 200 млн рублей
В ходе контртеррористической операции в городе Сунжа ликвидирован пособник бандгруппы
На задержанного в Пулково певца Шарлота составили три протокола
В Ленинградской области электрик нашёл под ЛЭП мешки наркотиков
Певица Кристина Орбакайте анонсировала возвращение в эфир Первого канала
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Фадеев: новый успех хита Кати Лель "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры
На свадьбе в Индии произошла массовая драка из-за нехватки десерта
CBC: Канада планирует направить Украине менее миллиарда долларов до 2026 года
В Госдуме работают над законопроектом, который может защитить доверчивых людей от "магов и чародеев"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников