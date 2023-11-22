Фадеев: новый успех хита Кати Лель "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев сообщил о феноменальной популярности в Европе и мире его трека "Мой мармеладный", который 19 лет назад исполнила Катя Лель. Уже отснято свыше 160 тысяч роликов под эту композицию.

Фото: ТГ-канал Максима Фадеева

О всплеске популярности старого хита не только в России, но и Европе музыкальный продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев сообщил в своем официальном Telegram-канале

"Необъяснимо, но факт: моя песня "Мой мармеладный", которой в следующем году исполнится 20 лет - в мировом топ-5 в Spotify и в мировом топ-10 Shazam. Не без гордости скажу, что это уже шестой трек моего авторства, который стал популярным в мире", — отметил Фадеев.

Успех трека продюсер объясняет тем что даже в условиях повсеместной отмены всего русского, людей не могут сбить с толку и они вновь поворачиваются лицом к России.

"Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни", — отметил Фадеев, который за свою карьеру раскрутил немалое количество отечественных исполнителей и музыкальных коллективов.

Катя Лель – мой мармеладный [speed up]