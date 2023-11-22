Яна Рудковская удивила фанатов своим мини-платьем

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская поделилась в социальных сетях видео со съемок, на котором она предстала в черном мини-платье, приглашая своих подписчиков оценить ее наряд. Однако, обсуждение вышло далеко за пределы одежды, вызвав волнение в аудитории.

Фото: личный аккаунт инстаграм Яны Рудковской

С заметным сарказмом 48-летняя звезда задала вопрос: "Обсудим? Так можно или уже нельзя?" Под постом разгорелась живая дискуссия, где многие подписчики высказали критику по поводу выбора образа.

Некоторые комментарии звучат так: "Смотрится просто смешно. Ноги красивые, но женщине под 50…это стиль девочек 20-летних", "В таком возрасте уже нельзя", "Уже неприлично! Вульгарно и пошло, вам уже давно не 18 лет".

Яна Рудковская, которую часто критикуют за то, что она скрывает свой настоящий возраст, решила ответить на новые насмешки, предоставив в своем блоге официальные документы — свидетельство о рождении и студенческий билет, подтверждающие, что ей действительно 48 лет.

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