Продюсер Яна Рудковская вступилась за сына, играющего Краба в ледовом шоу

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращения недоброжелателей, раскритиковавших её сына Александра Плещенко, который получил роль Краба в новом ледовом шоу.

Фото: Личный Instagram-аккаунт Яны Рудковской

По её словам, у Саши ежедневно много работы, поэтому он даже не следит за негативными сообщениями. Как пояснила продюсер, Гном Гномычу уже удалось заработать на жильё в центральной части российской столицы.

Она не согласилась с обвинениями россиян в том, что лишает мальчика настоящего детства, заставляя его играть Краба в постановке. Рудковская предложила считать не те деньги, которые её сын будет тратить на психологов, а метраж недвижимости на Патриарших прудах, уже принадлежащей Александру.

В своих соцсетях она допустила, что, сыграв Краба в новом шоу, Саша сможет начать копить на ещё одну квартиру, дом или автомобильный парк.

Продюсер также призналась, что успехи Александра вызывают у неё чувство гордости.