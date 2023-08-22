Продюсер Яна Рудковская жестко ответила Собчак из-за нападок на Гном Гномыча

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак постоянно задевает в своих постах семью Рудковской-Плющенко из-за того, что они якобы эксплуатируют своего десятилетнего сына. По ее словам, если бы они жили в США, то были бы обязаны выплатить ему крупную сумму после достижения мальчиком совершеннолетия.

Фото: личный аккаунт Яны Рудковской в Инстаграм

Она отметила, что Яне Рудковской сильно повезло, что Гном Гномч родился не в Иллинойсе.

Продюсер не заставила себя ждать и дала жесткий ответ Ксении Собчак в своем личном блоге. Она написала, что Гном Гномыч уже давно зарабатывает на свою жизнь самостоятельно.

"Гном Гномыч себе откатал уже нормальные подъемные на после 18, все под контролем", — отписалась продюсер.

Ранее Яна Рудковская выступила в поддержку журналистки Алены Жигаловой. Она отметила, что у той не было выбора, поэтому она стала есть морскую свинку на шоу Анастасии Ивлеевой.

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