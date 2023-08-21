Продюсер Яна Рудковская вступилась за Жигалову после поедания морской свинки

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская выразила поддержку журналистке Алене Жигаловой, которую затравили в соцсетях после поедания морской свинки в шоу Анастасии Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Рудковская

Рудковская отметила, что Жигалова осталась без выбора на проекте. Ей пришлось съесть морскую свинку, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение личные переписки. Продюсер уверена, что любой публичный человек поступил бы так же.

"А что еще должна была выбрать публичная персона? Конечно, она не могла позволить, чтобы кто-то залез к ней в телефон, это значило бы и себя подвести под удар, и людей, которые Алене доверяют", — заявила звезда.

Также Рудковская отметила, что морская свинка была куплена в замороженном виде, такой ее продают для рептилий. И еще она подчеркнула, что именно по этой причине не ходит ни на какие шоу в YouTube, хотя зовут ее все.

Ранее скандальная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала шоу с участием Жигаловой и Ивлеевой.

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