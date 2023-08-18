Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандальное шоу с Ивлеевой и Жигаловой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова считает низким поведение Алены Жигаловой на шоу Анастасии Ивлеевой. В комментарии для издания NEWS.RU она отметила, что не хотела бы опускаться до их уровня.

Фото: prt scr youtube.com/Алена, Блин!

В беседе с журналистами она отметила, что не считает нужным обсуждать случившееся.

"Настя Ивлеева была у меня в гостях и делала программу, я ей не отказала. И если люди считают потом нормальным лить грязь за моей спиной, ну это их уровень. Когда человек без извинений удаляет пост, уже опубликованный ранее, значит он идет на попятную, признает, что что-то не так", — заявила Волочкова.

По ее словам, она видела лишь отрывок видео, где ее "поливают грязью". Артистка предпочитает оставить это на совести журналистки и блогера.

Ивлеева вызвала волну осуждения после того, как в рамках своего шоу пыталась заставить Жигалова съесть вареную домашнюю свинку. Зрители передачи обвинили девушек в живодерстве и обещали обратиться к компетентным органам.

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