Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певица Ханна похвасталась фигурой в купальнике спустя полгода после родов
В Калининградской области прокурор обратил внимание на срыв ремонта школы
Россиянка узнала о своей беременности только на 29 неделе
Крупнейший производитель автокатализаторов уходит из России
Кубинский боксёр после смерти соперника бросил спорт и нашёл себе жестокое увлечение
Депутат Госдумы спрогнозировал полное импортозамещение в авиапарке РФ к 2030 году
В Италии заявили о независимости от российского газа
Композитор Александр Градский зарабатывал 15 тысяч долларов за полчаса
Сивков: "Нерешительность Москвы вызывает недоумение на фронте и в тылу"

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандальное шоу с Ивлеевой и Жигаловой

1:08
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова считает низким поведение Алены Жигаловой на шоу Анастасии Ивлеевой. В комментарии для издания NEWS.RU она отметила, что не хотела бы опускаться до их уровня.

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандальное шоу с Ивлеевой и Жигаловой
Фото: prt scr youtube.com/Алена, Блин!

В беседе с журналистами она отметила, что не считает нужным обсуждать случившееся.

"Настя Ивлеева была у меня в гостях и делала программу, я ей не отказала. И если люди считают потом нормальным лить грязь за моей спиной, ну это их уровень. Когда человек без извинений удаляет пост, уже опубликованный ранее, значит он идет на попятную, признает, что что-то не так", — заявила Волочкова.

По ее словам, она видела лишь отрывок видео, где ее "поливают грязью". Артистка предпочитает оставить это на совести журналистки и блогера.

Ивлеева вызвала волну осуждения после того, как в рамках своего шоу пыталась заставить Жигалова съесть вареную домашнюю свинку. Зрители передачи обвинили девушек в живодерстве и обещали обратиться к компетентным органам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун"
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Раскрыт провал ВСУ в битве за Урожайное: бороться бессмысленно
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Последние материалы
В Италии заявили о независимости от российского газа
Композитор Александр Градский зарабатывал 15 тысяч долларов за полчаса
Ограничения на импорт из Грузии в РФ меняют картину российского авторынка
Актриса Анна Хилькевич опровергла новость о возможной беременности
Телеведущая Лера Кудрявцева выложила переписку с Роговым и уладила конфликт
Алаудинов: потери ВСУ за время контрнаступления составили более 40 тысяч бойцов
Туристов, пользующихся туалетами на Пхукете, призвали к бдительности по необычной причине
Стоматолог Кузина: употребление ананаса может влиять на цвет зубов
Певица Алсу вместе с дочерьми покинула Россию
Топ-10 самых популярных смартфонов премиум-сегмента в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников