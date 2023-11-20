Нумеролог Кузденбаева определила судьбу новых отношений Александра Петрова

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно состоялся первый публичный выход Александра Петрова с его новой супругой Викторией Антоновой, с которой он обвенчался всего несколько месяцев назад.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева поделилась с "Комсомольской правдой" своим прогнозом успеха этого союза.

У Александра Петрова высокая линия реализации, но не хватает энергии, что может вызывать колебания настроения и даже привести к депрессии. Саша — человек душевный, чувствительный, близкий к чужой боли.

В отношениях он отзывчив, готов оказывать помощь, но может стать крайним. Судьба Петрова обещает ему удачу и открытые двери.

Нумерология также предсказывает Саше новый виток перемен в личной жизни через три года, в 37 лет. Возможно, это будет новая любовь. Александр относится к категории людей, которые нуждаются в постоянном изменении в жизни — новые хобби, увлечения, много путешествий.

Что касается его жены Виктории, числа свидетельствуют о том, что она не идеально подходит для Александра. Однако она является "донором" энергии для него.

В их союзе энергия Виктории играет доминирующую роль, отмечает нумеролог.

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