Недавно состоялся первый публичный выход Александра Петрова с его новой супругой Викторией Антоновой, с которой он обвенчался всего несколько месяцев назад.
Звездный нумеролог Клара Кузденбаева поделилась с "Комсомольской правдой" своим прогнозом успеха этого союза.
У Александра Петрова высокая линия реализации, но не хватает энергии, что может вызывать колебания настроения и даже привести к депрессии. Саша — человек душевный, чувствительный, близкий к чужой боли.
В отношениях он отзывчив, готов оказывать помощь, но может стать крайним. Судьба Петрова обещает ему удачу и открытые двери.
Нумерология также предсказывает Саше новый виток перемен в личной жизни через три года, в 37 лет. Возможно, это будет новая любовь. Александр относится к категории людей, которые нуждаются в постоянном изменении в жизни — новые хобби, увлечения, много путешествий.
Что касается его жены Виктории, числа свидетельствуют о том, что она не идеально подходит для Александра. Однако она является "донором" энергии для него.
В их союзе энергия Виктории играет доминирующую роль, отмечает нумеролог.
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