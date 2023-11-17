Актёр Александр Петров официально представил свою "непубличную" жену на красной дорожке. 25 ноября состоится свадебное торжество.
Российский актёр театра и кино объявил о своей свадьбе, поделившись этой новостью в социальных сетях. Невесте 22 года.
Петров рассказал, что они случайно познакомились на улице и через несколько встреч решили пожениться.
"Вика — не актриса и не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает и имеет высшее образование, а также прекрасную полноценную семью. Прошу не беспокоить и не тревожить её. Мы любим друг друга и желаем всем любви", — поделился Петров.
Сам актёр поделился этой вестью, опубликовав фотографию со скромной церемонии регистрации брака.
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