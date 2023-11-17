Актёр Александр Петров появился на красной дорожке с женой Викторией

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Петров официально представил свою "непубличную" жену на красной дорожке. 25 ноября состоится свадебное торжество.

Российский актёр театра и кино объявил о своей свадьбе, поделившись этой новостью в социальных сетях. Невесте 22 года.

Петров рассказал, что они случайно познакомились на улице и через несколько встреч решили пожениться.

"Вика — не актриса и не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает и имеет высшее образование, а также прекрасную полноценную семью. Прошу не беспокоить и не тревожить её. Мы любим друг друга и желаем всем любви", — поделился Петров.

Сам актёр поделился этой вестью, опубликовав фотографию со скромной церемонии регистрации брака.