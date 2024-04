Психолог дал рекомендации о том, как плавно вернуться к повседневной рутине после майских выходных

Денис Хакимов, специалист из Московской службы психологической помощи населению, рассказал о том, как можно отдыхать так, чтобы возвращение к рабочей деятельности после продолжительных майских праздников было более плавным.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International