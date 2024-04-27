Психолог дал рекомендации о том, как плавно вернуться к повседневной рутине после майских выходных

Денис Хакимов, специалист из Московской службы психологической помощи населению, рассказал о том, как можно отдыхать так, чтобы возвращение к рабочей деятельности после продолжительных майских праздников было более плавным.
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"Лучше всего начать подготовку заранее, чтобы не получилось, что накануне были посиделки с друзьями до трёх ночи, а в девять утра уже нужно быть на работе", — поделился Денис Хакимов.
Важно найти равновесие между активным и спокойным отдыхом, чтобы эффективно восстанавливать силы. Для этого рекомендуется выделить целый день на спокойный отдых, например, на просмотр хорошего фильма или прогулку в парке.
В заключение, психолог рекомендует выбирать те виды отдыха, которые подходят именно вам, и наслаждаться ими по максимуму.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.