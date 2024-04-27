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Олег Артюков
Iltalehti: госсектор финской экономики столкнулся с большими проблемами

В Финляндии большие проблемы с госсектором экономики

2:41
Экономика

В течение последних 15 лет Финляндия столкнулась с рядом кризисов - финансовый, долговой кризис еврозоны, воздействие пандемии коронавируса, конфликт на Украине, энергетический кризис. 

В Финляндии большие проблемы с госсектором экономики
Фото: unsplash.com by chuttersnap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Всё это сопровождалось ростом инфляции. В результате Финляндия оказалась в более уязвимом положении, чем ранее, констатирует издание Iltalehti.

Сейчас государственный сектор экономики Финляндии находится в удручающем состоянии, в ход идут последние запасы, говорится в материале (перевод "ИноСМИ"). 

Представители министерства финансов предупреждают о возможных неприятных сюрпризах, подчеркивая необходимость принятия корректирующих мер. Правительствовыделило три миллиарда евро дополнительных средств к уже выделенным шести миллиардам для преодоления кризиса.

По прогнозам министерства финансов, экономические меры и повышение налогов помогут сдержать рост дефицита и избежать процедуры ЕС по сокращению чрезмерного дефицита. Однако прогнозируется замедленный рост экономики лишь на один процент, что недостаточно для обеспечения всеобщего благосостояния. 

Демографический кризис, характеризующийся старением населения и недостатком рабочей силы, оказывает значительное воздействие на перспективы развития.

Министерство финансов страны предупреждает о необходимости долгосрочных изменений в государственном секторе экономики и предотвращении повторения цикла экономической неустойчивости

Прогнозируется, что дефицит государственных корпораций относительно ВВП вырастет до 3,5 процентов в 2024 году, а затем снизится до 2,2 процентов в 2026 году. Государственный долг превысит 80 процентов от ВВП и продолжит расти, что может привести к возможной процедуре чрезмерного дефицита по правилам ЕС.

Хотя правительство Финляндии предпринимает шаги для смягчения кризиса и избежания суровых мер со стороны Евросоюза, нестабильность государственных финансов подчеркивает серьёзность ситуации и необходимость долгосрочных реформ.

Ранее стало известно, что отношение государственного долга Финляндии к ВВП в прошлом году выросло сильнее, чем в любой другой европейской стране. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Евростатом. К концу 2023 года госдолг страны увеличился до 210,5 миллиарда евро.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз финляндия
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