Iltalehti: госсектор финской экономики столкнулся с большими проблемами

В Финляндии большие проблемы с госсектором экономики

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение последних 15 лет Финляндия столкнулась с рядом кризисов - финансовый, долговой кризис еврозоны, воздействие пандемии коронавируса, конфликт на Украине, энергетический кризис.

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Всё это сопровождалось ростом инфляции. В результате Финляндия оказалась в более уязвимом положении, чем ранее, констатирует издание Iltalehti.

Сейчас государственный сектор экономики Финляндии находится в удручающем состоянии, в ход идут последние запасы, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Представители министерства финансов предупреждают о возможных неприятных сюрпризах, подчеркивая необходимость принятия корректирующих мер. Правительствовыделило три миллиарда евро дополнительных средств к уже выделенным шести миллиардам для преодоления кризиса.

По прогнозам министерства финансов, экономические меры и повышение налогов помогут сдержать рост дефицита и избежать процедуры ЕС по сокращению чрезмерного дефицита. Однако прогнозируется замедленный рост экономики лишь на один процент, что недостаточно для обеспечения всеобщего благосостояния.

Демографический кризис, характеризующийся старением населения и недостатком рабочей силы, оказывает значительное воздействие на перспективы развития.

Министерство финансов страны предупреждает о необходимости долгосрочных изменений в государственном секторе экономики и предотвращении повторения цикла экономической неустойчивости.

Прогнозируется, что дефицит государственных корпораций относительно ВВП вырастет до 3,5 процентов в 2024 году, а затем снизится до 2,2 процентов в 2026 году. Государственный долг превысит 80 процентов от ВВП и продолжит расти, что может привести к возможной процедуре чрезмерного дефицита по правилам ЕС.

Хотя правительство Финляндии предпринимает шаги для смягчения кризиса и избежания суровых мер со стороны Евросоюза, нестабильность государственных финансов подчеркивает серьёзность ситуации и необходимость долгосрочных реформ.

Ранее стало известно, что отношение государственного долга Финляндии к ВВП в прошлом году выросло сильнее, чем в любой другой европейской стране. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Евростатом. К концу 2023 года госдолг страны увеличился до 210,5 миллиарда евро.