Актёр Александр Домогаров впервые за долгое время появился на премьере нового фильма

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр театра и кино Александр Домогаров появился на публике после долгого периода отсутствия. Знаменитый артист присутствовал на премьере фильма режиссёра Светланы Дружининой под названием "Гардемарины 1787. Война" — второй части культовой исторической серии о гардемаринах.

Фото: домогаров

Последние годы Домогаров предпочитал уединённый образ жизни, редко появляясь в общественных местах и предоставляя интервью. Однако участие в премьере фильма о гардемаринах стало явным исключением.

На своей первой публичной выходке за долгое время актёр, достигший 60 лет, предстал перед поклонниками в хорошем настроении. Его улыбка, радостное настроение и готовность позировать для фотографов вызвали радость у поклонников. Стоит отметить, что Домогаров выбрал максимально простой и лаконичный образ в черных тонах, что придало его облику ещё больше шарма.

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