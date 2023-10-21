Артиста Александра Домогарова отстранили от исполнения главной роли в театре Моссовета

1:16 Your browser does not support the audio element. Культура

Народного артиста России Александра Домогарова временно отстранили от исполнения главной роли в спектакле "Тартюф, или Обманщик" в театре Моссовета из-за участия актёра в фестивале российского кино на Кипре без согласования с администрацией театра. Об этом подписали распоряжение художественный руководитель учреждения Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев, сообщил "МК".

Фото: домогаров

В начале сентября, когда Домогаров должен был присутствовать на репетиции спектакля, он попросил перенести время, поскольку у него была постановка в другом театре в этот же день. Это вызвало недовольство со стороны руководства учреждения, которое потребовало разъяснений относительно его местонахождения и отсутствия.

Позже стало известно, что в середине сентября актёр пребывал на Кипре по приглашению Алины Радченко, руководителя российского Центра науки и культуры, а также советника посольства Российской Федерации на Кипре. Домогаров, разозлившись из-за требований объясниться, угрожал руководству театра Моссовета судебными разбирательствами.

Напомним, что год назад артист уже вступал в конфликт с руководством театра Моссовета из-за спектакля "Ричард III".