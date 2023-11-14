Заслуженный артист Радик Динахметов вернулся из зоны СВО и выступил в Башкирии

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Заслуженный артист Башкортостана, певец и флейтист Радик Динахметов вернулся из зоны специальной военной операции, где он добровольно служил в рядах ВС России.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/18623

Артист, известный своей работой в духовом оркестре Башкирской филармонии, выступил на сцене 13 ноября после возвращения. В ходе мероприятия он поделился своим опытом службы в зоне специальной военной операции и исполнил куплет из песни "Марш полка "Башкортостан", написанной командиром 7-й мотострелковой роты Олегом Миннегалиевым.

Артист подчеркнул, что, несмотря на начальные трудности, он гордится своим вкладом, исполняя обязанности санитара и водителя скорой помощи, передаёт "Башинформ".

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