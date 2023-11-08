После начала проведения специальной военной операции некоторые артисты из России и Украины, оставив мирную жизнь, отправились на фронт. Некоторые из них погибли в зоне СВО. Составлен их список.
Автор "Уральских пельменей" Игорь Истомин отправился на спецоперацию ещё в 2022 году. Однако спустя некоторое время перестал выходить на связь. В течение длительного времени музыкант считался пропавшим без вести. Позднее стало известно, что он погиб. Истомина похоронили с военными почестями в его родном Екатеринбурге. Ему было 55 лет, пишет NEWS.ru.
Режиссёр и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александра Сапрунов также погиб. Трагическую новость сообщил театр на своей странице в социальных сетях.
Среди украинских артистов, погибших в зоне спецоперации, включены в список актёр театра и кино Павел Ли, участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавло, а также актёры Евгений Светличный, Алексей Хильский и Филипп Виннер.
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