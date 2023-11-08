Опубликован список русских и украинских артистов, погибших в зоне СВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала проведения специальной военной операции некоторые артисты из России и Украины, оставив мирную жизнь, отправились на фронт. Некоторые из них погибли в зоне СВО. Составлен их список.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Автор "Уральских пельменей" Игорь Истомин отправился на спецоперацию ещё в 2022 году. Однако спустя некоторое время перестал выходить на связь. В течение длительного времени музыкант считался пропавшим без вести. Позднее стало известно, что он погиб. Истомина похоронили с военными почестями в его родном Екатеринбурге. Ему было 55 лет, пишет NEWS.ru.

Режиссёр и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александра Сапрунов также погиб. Трагическую новость сообщил театр на своей странице в социальных сетях.

Среди украинских артистов, погибших в зоне спецоперации, включены в список актёр театра и кино Павел Ли, участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавло, а также актёры Евгений Светличный, Алексей Хильский и Филипп Виннер.

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Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в Украине