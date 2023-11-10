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Актриса Людмила Артемьева после ухода из "Сватов" продолжается сниматься в фильмах и играть в театре

1:27
Шоу-бизнес

После того как актриса Людмила Артемьева ушла из сериала "Сваты", она стала редко появляться на публике. Стало известно, где она сейчас и чем занимается.

Актриса Людмила Артемьева после ухода из "Сватов" продолжается сниматься в фильмах и играть в театре
Фото: Личный аккаунт Людмилы Артемьевой в Instagram

Актриса покинула сериал "Сваты" во время съёмок седьмого сезона. Её решение объясняется тем, что съёмки проходили в Белоруссии, а она не могла постоянно там присутствовать из-за плотного графика работы.

Татьяна Кравченко, коллега Артемьевой по сериалу, предположила, что она попросила слишком высокий гонорар, и поэтому продюсеры решили не сотрудничать с ней.

После ухода Артемьевой из "Сватов" стало известно, что у неё были натянутые отношения с коллегами по кинокартине, особенно с Татьяной Кравченко, пишет издание News.ru.

В настоящее время Артемьева продолжает сниматься в фильмах и выступать на театральной сцене. На премьере своего последнего фильма "Яга" она появилась в новом образе: с короткой стрижкой и пепельно-чёрными волосами.

В 2012 году актриса намекнула, что нашла счастье в личной жизни. Согласно информации в СМИ, её избранник был старше актрисы на несколько лет и занимался научной деятельностью. В июле того же года появилась информация о беременности Артемьевой, однако, к сожалению, пополнения не произошло: в декабре женщина потеряла своего малыша.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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