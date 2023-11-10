Певец Лев Лещенко поделился с представителями СМИ своим впечатлением от того, как вдова Николая Добронравова, легендарная композитор Александра Пахмутова переживает утрату супруга. Артист отметил, что она "абсолютно адекватна" и демонстрирует хорошую устойчивость к происходящему. 40 дней со дня его смерти наступило 25 октября, и артист был на поминках.
"Она держится неплохо. Даже играла на рояле, а мы пели их легендарные песни. Много в тот вечер вспоминали минувшие дни, много было сказано добрых слов", — рассказал он изданию "МК".
Певец также подчеркнул, что вдова не избегает общественной активности и не прячется от жизни, участвуя в различных мероприятиях.
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