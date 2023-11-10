Певец Лев Лещенко рассказал о первом дне рождения Александры Пахмутовой после смерти Добронравова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Лев Лещенко поделился с представителями СМИ своим впечатлением от того, как вдова Николая Добронравова, легендарная композитор Александра Пахмутова переживает утрату супруга. Артист отметил, что она "абсолютно адекватна" и демонстрирует хорошую устойчивость к происходящему. 40 дней со дня его смерти наступило 25 октября, и артист был на поминках.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

"Она держится неплохо. Даже играла на рояле, а мы пели их легендарные песни. Много в тот вечер вспоминали минувшие дни, много было сказано добрых слов", — рассказал он изданию "МК".

Певец также подчеркнул, что вдова не избегает общественной активности и не прячется от жизни, участвуя в различных мероприятиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.