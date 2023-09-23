Певец Лев Лещенко рассказал, как живёт Александра Пахмутова после похорон Николая Добронравова

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье Александры Пахмутовой произошла трагическая утрата: ушёл из жизни её муж, популярный песенник Николай Добронравов. Друг семьи, артист Лев Лещенко, рассказал "Комсомольской правде", как композитор справляется после похорон своего мужа.

Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Пахмутовой в настоящее время 93 года, и, учитывая её пожилой возраст, родные и близкие обеспокоены её состоянием. Тем не менее, по словам Лещенко, она достойно пережила утрату супруга и присутствовала на всех траурных мероприятиях. После похорон Добнонравова не погрузилась в уныние и не изолировалась от окружающего мира.

"Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день. Держится стойко. Александра Николаевна — большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело — это была удивительная пара", — рассказал Лещенко.

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