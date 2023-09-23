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Певец Лев Лещенко рассказал, как живёт Александра Пахмутова после похорон Николая Добронравова

0:59
Шоу-бизнес

В семье Александры Пахмутовой произошла трагическая утрата: ушёл из жизни её муж, популярный песенник Николай Добронравов. Друг семьи, артист Лев Лещенко, рассказал "Комсомольской правде", как композитор справляется после похорон своего мужа.

Певец Лев Лещенко рассказал, как живёт Александра Пахмутова после похорон Николая Добронравова
Фото: "Пахмутова 2014 год" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Пахмутовой в настоящее время 93 года, и, учитывая её пожилой возраст, родные и близкие обеспокоены её состоянием. Тем не менее, по словам Лещенко, она достойно пережила утрату супруга и присутствовала на всех траурных мероприятиях. После похорон Добнонравова не погрузилась в уныние и не изолировалась от окружающего мира.

"Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день. Держится стойко. Александра Николаевна — большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело — это была удивительная пара", — рассказал Лещенко.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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