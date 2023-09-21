Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова

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В Москве простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, автором текстов к таким композициям, как "Нежность", "Надежда", "Беловежская пуща" и многим другим. Он скончался в возрасте 94 лет в больнице. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. На траурной церемонии его вдова, артистка Александра Пахмутова едва смогла сдерживать эмоции, передаёт "КП".

Фото: Скриншот с видео, YouTube

Добронравова проводили в последний путь в Сретенском монастыре, где присутствовали только близкие. Прощание с ним состоялось в Концертном зале имени Чайковского, где сотни людей приносили цветы, венки и корзины с алыми розами. Музыка сопровождала эту грустную церемонию.

Гроб с телом Добронравова был установлен по центру зала, и Пахмутова тяжело переживала этот момент. Когда она вошла, все встали. Друзья семьи поддерживали композитора. Она была в чёрном платье и платочке.

Артистка плакала тихо, сидя у гроба своего супруга, с которым она прожила 67 лет. Для Добронравова она была вдохновением. В какой-то момент Пахмутова почувствовала себя плохо, и её вывели из зала. Когда она вернулась, то подошла к гробу и молча стояла около него около десяти минут, а затем попросила всех покинуть помещение.

Близкие очень беспокоятся о состоянии Пахмутовой. Ей долго не сообщали о смерти мужа.

Сейчас композитор принимает успокоительные таблетки. Супруги всегда были вместе: они гастролировали вместе и сочиняли песни. У Добронравова и Пахмутовой не было детей. Они жили друг для друга и в радости, и в горе, пока смерть не разлучила их.