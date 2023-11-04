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Собчак заверила, что она не имеет отношения к обыску в доме Вики Цыгановой

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая и блогер Ксения Собчак заверила, что не виновата в обыске, прошедшем в доме певицы Вики Цыгановой.

Собчак заверила, что она не имеет отношения к обыску в доме Вики Цыгановой
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Ранее супруг Цыгановой обвинил Собчак в том, что к ним в дом пришли с проверкой.

"Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом", — написала Собчак в своём Телеграм-канале.

Телеведущая добавила, даже если бы у неё была такая возможность, она не стала бы тратить своё время на то, чтобы наводить представителей силовых ведомств на семейство Цыгановых.

"С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты", — саркастически написала Собчак.

Так Собчак отреагировала на опубликованное ранее сообщение супруга Вики Цыгановой Вадима, написавшего, что к ним в дом пришли с обыском потому, что "настучала Собчак" и попросившего помощи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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