В доме известной певицы Виктории Цыгановой провели обыск. Об этом сообщила сама артистка в своём Telegram-канале, прикрепив к посту видео, которое говорит само за себя.
На нём супруг певицы Вадим сбивчиво говорит о том, что у них в доме проходит обыск.
"Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков… Не открывайте пока", — звучат слова мужчины.
В подписи под видео содержится большое количество орфографических ошибок. Создаётся впечатление, что её набирали при помощи голоса. Автор просит помочь, добавив, что обыск был проведён по наводке Ксении Собчак.
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