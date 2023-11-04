В дом к певице Вике Цыгановой пришли с обыском

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В доме известной певицы Виктории Цыгановой провели обыск. Об этом сообщила сама артистка в своём Telegram-канале, прикрепив к посту видео, которое говорит само за себя.

Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

На нём супруг певицы Вадим сбивчиво говорит о том, что у них в доме проходит обыск.

"Вообще не могу говорить. К нам пришли с обыском. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков… Не открывайте пока", — звучат слова мужчины.

В подписи под видео содержится большое количество орфографических ошибок. Создаётся впечатление, что её набирали при помощи голоса. Автор просит помочь, добавив, что обыск был проведён по наводке Ксении Собчак.

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