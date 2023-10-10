Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как относится к деньгам.
По словам артистки, она не транжирит заработанные деньги направо и налево. По её словам, ей нравится хорошо зарабатывать, потому что деньги дарят человеку желанную свободу.
Бузова рассказала, что хоть у неё и есть возможность прямо сейчас купить себе самый дорогой автомобиль, она этого не делает, потому что предпочитает тратить средства на свои шоу и концерты, а не на вещи.
"А тратить деньги на какие-то атрибуты роскошной жизни мне неинтересно. Я езжу на машине, которой восемь лет, мне уже даже водитель говорит: Ольга Игоревна, может заменим? Я ответила: пока едет — ездим на ней, мне еще шоу надо делать", — сказала Бузова, слова которой приводит издание Hello.
Певица добавила, есть две вещи, на которые ей никогда не жалко тратить большие суммы — это её родные, а также путешествия и отдых.
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