Звезда "Дома-2" Олег Майами прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что у Олега Майами 32-летнего певца были романы с несколькими известными девушками, включая Айзу-Лилуну Ай, Настю Ивлееву и Ольгу Бузову. В 2019 году в прессе появилась информация о разрыве отношений Олега и Ольги после появления безобидной фотографии с его приятельницей моделью Аленой Шишковой. В последнее время в сети появились слухи о возобновлении отношений между Олегом и Ольгой.

Фото: олег майями

На дне рождения телеканала МУЗ-ТВ издание The Voice пообщалась с Олегом Майами и выяснила некоторые детали. Он поделился своим мнением на эту тему, отметив, что ему приятно, что ему приписывают роман с такой яркой личностью, как Оля Бузова. Он также уточнил, что у них сугубо дружеские отношения и что они восстановили связь после перерыва. Они периодически встречаются на общественных мероприятиях, но не поддерживают активную переписку.

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