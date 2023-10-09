Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда: Действительно, Юра болен

Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук вынужден был отменить концерты из-за тяжёлого состояния здоровья. Музыкант перенёс инфаркт в сентябре.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Шевчука

Концерты "ДДТ" перенесены на 2024 год. Источник из окружения Юрия Шевчука рассказал о проблемах со здоровьем артиста.

"Действительно, Юра болен", — цитирует слова своего собеседника Telegram-канал "Подъём".

Источник рассказал, что отмены концертов Шевчука начались гораздо раньше событий в Израиле.

"Первоначально это была его болезнь. Сейчас всё нормально, надо реабилитироваться немножко", — объяснил человек из окружения музыканта.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва поддержала Шевчука, которому запретили выступать в России.

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Юрий Шевчук и группа ДДТ. Лучшее.