Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук вынужден был отменить концерты из-за тяжёлого состояния здоровья. Музыкант перенёс инфаркт в сентябре.
Концерты "ДДТ" перенесены на 2024 год. Источник из окружения Юрия Шевчука рассказал о проблемах со здоровьем артиста.
"Действительно, Юра болен", — цитирует слова своего собеседника Telegram-канал "Подъём".
Источник рассказал, что отмены концертов Шевчука начались гораздо раньше событий в Израиле.
"Первоначально это была его болезнь. Сейчас всё нормально, надо реабилитироваться немножко", — объяснил человек из окружения музыканта.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва поддержала Шевчука, которому запретили выступать в России.
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