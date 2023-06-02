Певица Алла Пугачёва поддержала Юрия Шевчука на фоне отмены концертов в РФ

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в последний год столкнулся с обвинениями в "дискредитации армии" и потерей большинства концертов. Тем не менее он нашёл поддержку в Алле Пугачёвой, которая покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Певица обратилась к Шевчуку через социальную сеть, опубликовав его портрет и сопроводив своим собственным четверостишием:

Фото: eg.ru

"Немало тех, кто верит тебе,

С тобой те, кто любит тебя,

Ты срываешь покрывало с лжи,

ГРАЖДАНИН, ПАТРИОТ, ПОЙ!!!"

Пугачёва, как всегда, не закрыла комментарии к своему посту и позволила любому желающему высказаться. Одни злословили в адрес певицы и её семьи, обвиняя их в "предательстве родины", в то время как другие выразили полную солидарность с артисткой и напомнили критикам фразу Шевчука о родине, которая стала причиной его проблем в работе.

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Юрий Шевчук, Дмитрий Емельянов — Родина, вернись домой.