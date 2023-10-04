Рита Дакота опубликовала хвалебную статью про себя: в народе её называют "новым Цоем" или "новым Высоцким"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота разместила на своём сайте статью, где проводится параллель с творчеством Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

Фото: prt scr youtube.com/вМесте

На публикацию с громким заявлением обратил внимание Telegram-канал "Небожена".

"В народе её часто называют "новым Цоем" или "новым Высоцким", потому что её строчки проникают в глубину сознания, заставляя человека меняться", — гласит текст публикации.

В Сети назвали Докоту "просветлённой".

"Рита Дакота написала про себя текст, в котором назвала себя новым Цоем и Высоцким. И повесила на свой сайт", — прокомментировали статью авторы Telegram-канала.

Ранее Рита Дакота подожгла на себе одежду ради съемки.

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