Певица Рита Дакота разместила на своём сайте статью, где проводится параллель с творчеством Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.
На публикацию с громким заявлением обратил внимание Telegram-канал "Небожена".
"В народе её часто называют "новым Цоем" или "новым Высоцким", потому что её строчки проникают в глубину сознания, заставляя человека меняться", — гласит текст публикации.
В Сети назвали Докоту "просветлённой".
"Рита Дакота написала про себя текст, в котором назвала себя новым Цоем и Высоцким. И повесила на свой сайт", — прокомментировали статью авторы Telegram-канала.
Ранее Рита Дакота подожгла на себе одежду ради съемки.
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