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Певица Рита Дакота подожгла на себе одежду ради съемки

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рита Дакота — известная участница проекта "Фабрика звезд" предпочитает делать все наоборот, вопреки ожиданиям. Будь то свадьба, которая не соответствует шоу-бизнесу или развод с певцом Владом Соколовским, после которого она и её бывший партнер поддерживают дружеские отношения, вызывающие удивление у общественности спустя годы. В общем, Рита Дакота обладает умением поражать своих поклонников.

Певица Рита Дакота подожгла на себе одежду ради съемки
Фото: Личный аккаунт Риты Дакоты в Instagram

В последнее время она вновь шокировала своих подписчиков. В своих сторис она загадочно заявила, что сейчас будет трэш, а затем опубликовала видео, на котором поджигают её топ. На самом деле это всего лишь новая фотосессия. Ради красивых снимков Рита решила пойти на смелый эксперимент. Из сторис можно заметить, что самой Рите было очень страшно. Она призналась со страхом: "Я хочу к маме на ручки", пока фотограф подносил зажигалку к ее футболке. Затем она опубликовала еще одно видео процесса, сделанное под песню Анны Герман "Гори, гори моя звезда".

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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