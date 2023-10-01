Девятилетняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса озвучила гонорар, который получает от звездного отца за участие в совместных рекламных интеграциях. В последний раз она заработала 25 тысяч рублей. Об этом пишет "Вокруг ТВ".
Алиса также рассказала, что редко получает от отца какие-то нравоучения или советы, так как этим занимается его мать, Симона. Бабушка также возит девочку на различные кружки. Недавно дочь знаменитой дебютировала как актриса в короткометражном кино.
Алиса с самого детства занимается разными направлениями так, она увлекается танцами и занимает призовые места. Помимо этого, благодаря отцу, она любит серфинг и вокал. Также девочка занимается английским и ходит в театральную школу.
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