Рэпер Тимати платит 9-летней дочери Алисе зарплату за участие в рекламе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Девятилетняя дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой Алиса озвучила гонорар, который получает от звездного отца за участие в совместных рекламных интеграциях. В последний раз она заработала 25 тысяч рублей. Об этом пишет "Вокруг ТВ".

Фото: prt scr youtube.com/NIKITA EFREMOV

Алиса также рассказала, что редко получает от отца какие-то нравоучения или советы, так как этим занимается его мать, Симона. Бабушка также возит девочку на различные кружки. Недавно дочь знаменитой дебютировала как актриса в короткометражном кино.

Алиса с самого детства занимается разными направлениями так, она увлекается танцами и занимает призовые места. Помимо этого, благодаря отцу, она любит серфинг и вокал. Также девочка занимается английским и ходит в театральную школу.

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