Беременная четвертым ребенком Костенко разозлилась из-за вопросов про пол малыша

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Анастасия Костенко находится в положении, она и ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов ждут четвертого ребенка. Недавно молодая мама сильно разозлилась из-за постоянных вопросов про пол будущего малыша.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Костенко в Instagram

Модель вышла из себя и напомнила, что некорректно такое спрашивать. По ее словам, они и сами еще не знают.

"Да, эта тема остается по-прежнему деликатной и нужно входить в очень узкий круг, чтобы спрашивать женщину первой насчет пола будущего малыша. Если серьезно, мы еще не делали вечеринку по узнаванию пола, поэтому для нас это тоже тайна. Как я чувствую? Все четыре раза не чувствовала, просто безусловно любила", — написала Костенко.

Анастасия Костенко — третья жена Дмитрия Тарасова, вместе они с 2018 года. Вместе они воспитывают троих общих детей — пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и Алексея, которому в этом месяце стукнет два года. Также у футболиста есть дочь от первого брака — 14-летняя Ангелина.

Ранее Анастасия Костенко рассказала, почему скрывала беременность.

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