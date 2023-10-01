Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Лариса Лужина рассказала свой секрет хорошей формы
Рэпер Тимати платит 9-летней дочери Алисе зарплату за участие в рекламе
Композитор Александра Пахмутова страдает от стрессового расстройства
Юморист Максим Галкин* сообщил об отмене концертов в Казахстане
Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала о "звездной" болезни
Певица Anna Asti рассказала, как уговорила Элджея присоединиться к ее лейблу
Певец Филипп Киркоров попытался замазать синяк на шее тональным кремом
Хайруллин: Кадыров может стать генерал-губернатором на новых территориях
Бывшая невеста Вячеслава Гришечкина планирует сделать пластику из-за травли

Беременная четвертым ребенком Костенко разозлилась из-за вопросов про пол малыша

1:15
Шоу-бизнес

Блогер и модель Анастасия Костенко находится в положении, она и ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов ждут четвертого ребенка. Недавно молодая мама сильно разозлилась из-за постоянных вопросов про пол будущего малыша.

Беременная четвертым ребенком Костенко разозлилась из-за вопросов про пол малыша
Фото: Личный аккаунт Анастасии Костенко в Instagram

Модель вышла из себя и напомнила, что некорректно такое спрашивать. По ее словам, они и сами еще не знают.

"Да, эта тема остается по-прежнему деликатной и нужно входить в очень узкий круг, чтобы спрашивать женщину первой насчет пола будущего малыша. Если серьезно, мы еще не делали вечеринку по узнаванию пола, поэтому для нас это тоже тайна. Как я чувствую? Все четыре раза не чувствовала, просто безусловно любила", — написала Костенко.

Анастасия Костенко — третья жена Дмитрия Тарасова, вместе они с 2018 года. Вместе они воспитывают троих общих детей — пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и Алексея, которому в этом месяце стукнет два года. Также у футболиста есть дочь от первого брака — 14-летняя Ангелина.

Ранее Анастасия Костенко рассказала, почему скрывала беременность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Скотт Риттер: президент Зеленский не доживёт до капитуляции Киева
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Прокси-война против РФ требует введения санкций на продажу урана США
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Сюрприз для "любителей гопака": 10 тысяч бойцов "Вагнера" уже под Бахмутом
Пашиняна надо было учить по-сталински
Очередная авантюра Зеленского: сдохните, но дайте результат
Очередная авантюра Зеленского: сдохните, но дайте результат
Последние материалы
Певица Anna Asti рассказала, как уговорила Элджея присоединиться к ее лейблу
Певец Филипп Киркоров попытался замазать синяк на шее тональным кремом
Хайруллин: Кадыров может стать генерал-губернатором на новых территориях
Бывшая невеста Вячеслава Гришечкина планирует сделать пластику из-за травли
Анастасию Ивлееву заподозрили в романе с 21-летним студентом
Жена Сергея Жигунова на грани срыва из-за сравнений с Анастасией Заворотнюк
Актриса Надежда Сысоева рассказала об испорченном вечере
Народная сваха Роза Сябитова рассказала о причинах своего одиночества
Комик Данила Поперечный защитил жену своего коллеги Комиссаренко
Алёхин: танки "Абрамс" уже давно на Украине — но план НАТО провалился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников