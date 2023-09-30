Блогер Анастасия Костенко не сообщала о четвертой беременности из-за токсикоза

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда соцсетей и модель Анастасия Костенко призналась, что именно токсикоз не позволили ей сразу сообщить поклонникам о четвертой беременности. Сообщить радостную новость она смогла только, когда ей наконец-то стало легче. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Фото: Личный аккаунт Анастасии Костенко в Instagram

По ее словам, именно в четвертую беременность токсикоз ее одолел настолько, что у нее несколько раз падало давление, и ничего из привычных средств не помогало.

"Токсикоз…. Он меня реально мучил. Вот без шуток. Иногда я могла расплакаться от бессилия перед этим состоянием. Как вы уже поняли, мы сообщили только после того, как отпустило меня. Выждали три дня, убедились, что все ушло, и поделились новостью", — написала Костенко.

Костенко также посоветовала своим беременным подписчицам внимательнее относиться к питанию. Сама она справилась благодаря холодному питью, свежевыжатому соку, имбирю и БАДам от токсикоза.

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