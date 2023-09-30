Звезда соцсетей и модель Анастасия Костенко призналась, что именно токсикоз не позволили ей сразу сообщить поклонникам о четвертой беременности. Сообщить радостную новость она смогла только, когда ей наконец-то стало легче. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Фото: Личный аккаунт Анастасии Костенко в Instagram
По ее словам, именно в четвертую беременность токсикоз ее одолел настолько, что у нее несколько раз падало давление, и ничего из привычных средств не помогало.
"Токсикоз…. Он меня реально мучил. Вот без шуток. Иногда я могла расплакаться от бессилия перед этим состоянием. Как вы уже поняли, мы сообщили только после того, как отпустило меня. Выждали три дня, убедились, что все ушло, и поделились новостью", — написала Костенко.
Костенко также посоветовала своим беременным подписчицам внимательнее относиться к питанию. Сама она справилась благодаря холодному питью, свежевыжатому соку, имбирю и БАДам от токсикоза.
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