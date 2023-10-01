Бывшая невеста Вячеслава Гришечкина планирует сделать пластику из-за травли

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая невеста Вячеслава Гришечкина Диана Бичарова призналась, что готова лечь под нож пластического хирурга из-за травли в соцсетях. Поклонники артиста буквально пишут ей, что она некрасива. Об этом она сама рассказала журналистам "КП".

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

По ее словам, пользователи Сети затравили ее, что она отправилась на консультацию к челюстно-лицевому хирургу.

"У меня, действительно, ярко выраженные кольца Венеры на шее, плюс подбородок — все это придает мне лет десять! Но это не повод бесконечно оскорблять меня", — подчеркнула она.

При этом специалист предложил ей сделать лазерную липосакцию, чтобы подтянуть подбородок, также можно слегка подтянуть щеки. Кольцо Венеры помогут убрать "уколы красоты".

Ранее мы писали, что пес Вячеслава Гришечкина живет один в его трехкомнатной квартире и скулит от одиночества.

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