МК: возлюбленная Гришечкина назвала главную причину внезапной смерти актёра

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная народного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего на 62-м году жизни от сердечного приступа, продюсер Диана Бичарова, назвала главную причину его смерти. По её мнению, звезда сериала "Солдаты" умер от переутомления.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

"Он слишком много работал. Старался везде успеть. Мы все ему говорили: "Слава, с твоим здоровьем нужно побольше отдыхать". У него же были проблемы с сердцем. Но он нас не слушал. Он слишком много на себя взял", — заявила Бичарова в беседе с "МК".

Гришечкин в последние месяцы жизни не только гастролировал с антрепризными спектаклями, но и выступал перед бойцами СВО, добавила продюсер.

По её словам, они с актёром виделись последний раз 2-го сентября на одном из концертов "Артисты воинам России". И он ни на что не жаловался.

Ранее друг Гришечкина, пародист Александр Песков рассказал, что перед смертью актёр собирался бежать из Москвы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.