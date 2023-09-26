Возлюбленная народного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего на 62-м году жизни от сердечного приступа, продюсер Диана Бичарова, назвала главную причину его смерти. По её мнению, звезда сериала "Солдаты" умер от переутомления.
"Он слишком много работал. Старался везде успеть. Мы все ему говорили: "Слава, с твоим здоровьем нужно побольше отдыхать". У него же были проблемы с сердцем. Но он нас не слушал. Он слишком много на себя взял", — заявила Бичарова в беседе с "МК".
Гришечкин в последние месяцы жизни не только гастролировал с антрепризными спектаклями, но и выступал перед бойцами СВО, добавила продюсер.
По её словам, они с актёром виделись последний раз 2-го сентября на одном из концертов "Артисты воинам России". И он ни на что не жаловался.
Ранее друг Гришечкина, пародист Александр Песков рассказал, что перед смертью актёр собирался бежать из Москвы.
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