Актёр Вячеслав Гришечкин перед смертью собирался бежать из Москвы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Близкий друг внезапно скончавшегося от проблем с сердцем народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина пародист Александр Песков рассказал, что у актёра были большие планы на жизнь. И умирать он не думал, а собирался продать свою недвижимость в столице и уехать в Подмосковье.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

"Так, получилось, что я построил дом. Хотел ему продать, а рядом построить ещё один для себя. Он так загорелся этой идеей, чтобы мы жили по соседству. Но не успел её осуществить, к сожалению, — объяснил шоумен в беседе с "МК".

При жизни Гришечкин, по его словам, был одиноким человеком. Он любил единственную дочь. Но видеться с ней часто не мог из-за большой занятости. А любимой женщины у него не было. Новости о романах в жизни Гришечкина действительности не соответствуют, заключил Песков.

Ранее стало известно, что любимая собака звезды сериала "Солдаты" осталась одна в квартире после его смерти.

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