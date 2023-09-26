Певица Диана Анкудинова назвала падких женщин причиной популярности SHAMAN

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Анкудинова считает, что все композиции исполнителя SHAMAN похожи на какие-то другие песни. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-проекта "Осторожно, Собчак".

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

"Каждая его песня мне напоминает какую-то другую песню. Для меня это большой показатель, все хиты, в принципе, так и делаются, как я поняла. Наверное да, видимо, это работает. Но еще это работает, видимо, потому что он парень. А женщины — очень падкий зритель", — заявила Анкудинова.

При этом композиция самой артистки под названием "Я Россией тебя зову" не смогла повторить успех хита Ярослава Дронова. По ее словам, она не гонится за большой аудиторией.

Диана Анкудинова — победительница второго сезона и обладатель Гран-при супресезона проекта "Ты супер!" и победительница в передаче "Шоумаскгоон".

Ранее актер Максим Виторган высказался про популярность певца SHAMAN.

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