Актер Максим Виторган объяснил популярность певца SHAMAN

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярность певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, можно объяснить тем, что он "выбил аудиторию у Стаса Михайлова". Такое мнение в своем личном блоге обнародовал актер Максим Виторган.

Фото: Prt scr youtube.com/Павел Кейв

Артист в целом порассуждал о том, что сейчас творится в русской культуре. Сам он из-за своей гражданской позиции был исключен из популярного российского сериала — его заменил синтез искусственного интеллекта. В своих соцсетях Виторган сравнил современных артистов и оценил нынешние кино, сериалы, театр и литературу.

"SHAMAN, думаю, выбил аудиторию Стаса Михайлова. С фильмами и сериалами пока все плохо. Ждем комедий, они могут куда-то попасть. Стихи не могут попасть, там целевая аудитория в другом месте. Еще посмотрим на спектакли. Я прямо думаю сходить", — заявил бывший муж Ксении Собчак.

Ранее певец SHAMAN рассказал, что редко видится с единственной дочерью Варварой.

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