Популярность певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, можно объяснить тем, что он "выбил аудиторию у Стаса Михайлова". Такое мнение в своем личном блоге обнародовал актер Максим Виторган.
Артист в целом порассуждал о том, что сейчас творится в русской культуре. Сам он из-за своей гражданской позиции был исключен из популярного российского сериала — его заменил синтез искусственного интеллекта. В своих соцсетях Виторган сравнил современных артистов и оценил нынешние кино, сериалы, театр и литературу.
"SHAMAN, думаю, выбил аудиторию Стаса Михайлова. С фильмами и сериалами пока все плохо. Ждем комедий, они могут куда-то попасть. Стихи не могут попасть, там целевая аудитория в другом месте. Еще посмотрим на спектакли. Я прямо думаю сходить", — заявил бывший муж Ксении Собчак.
Ранее певец SHAMAN рассказал, что редко видится с единственной дочерью Варварой.
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