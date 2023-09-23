Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками провокационным видео после того, как ее заподозрили в анорексии. Так как сама она довольна своим внешним видом, то решила вновь похвастаться достигнутым результатом.
"Худела для роли, курю тоже для роли", — написала она в своем блоге.
На ролике она предстала в широкой футболке оверсайз и кружевных шортах, также она демонстративно курит.
Ранее Ксения Собчак оценила внешний вид Ивлеевой на миланском показе Prada.
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