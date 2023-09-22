Телеведущая и журналистка Ксения Собчак похвалила то, как выглядела блогер Анастасия Ивлеева на показе коллекции от бренда Prada в Милане. Похудевшая Ивлеева предстала в необычном образе — на ней было черное-белое мини-платье, черные колготки и туфли-лодочки. Также она выбрала для себя черную помаду и большие очки в черной оправе.
"Внезапно. Красиво", — написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.
При этом с мнением журналистки согласны далеко не всего. Поклонники Ивлеевой считают, что она переборщила с похудением, и теперь взгляду не за что ухватиться.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что за лето ей удалось скинуть 14 килограмм.
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