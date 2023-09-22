Журналистка Ксения Собчак похвалила внешний вид Ивлеевой на показе Prada в Милане

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак похвалила то, как выглядела блогер Анастасия Ивлеева на показе коллекции от бренда Prada в Милане. Похудевшая Ивлеева предстала в необычном образе — на ней было черное-белое мини-платье, черные колготки и туфли-лодочки. Также она выбрала для себя черную помаду и большие очки в черной оправе.

Фото: личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в инстаграм

"Внезапно. Красиво", — написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

При этом с мнением журналистки согласны далеко не всего. Поклонники Ивлеевой считают, что она переборщила с похудением, и теперь взгляду не за что ухватиться.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что за лето ей удалось скинуть 14 килограмм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.