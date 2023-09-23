Супруга Игоря Николаева поздравила его с кружевной свадьбой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова вместе 13 лет, сегодня у них годовщина, которую они встречают порознь. Артист находится в больнице после операции на сердце, куда не пускают даже близких из-за карантина. Однако его жена обратилась к нему в соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Юлия опубликовала фотографию с Игорем Николаевым, на которой они оба улыбаются и выглядят счастливыми.

"С годовщиной нас! 13 лет — ландышевая (кружевная) свадьба! Красиво! И мы такие красивые и счастливые! Пусть будет так всегда! Люблю!" — трогательно обратилась к мужу Проскурякова.

Поклонники поздравили пару и пожелали композитору скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали, что артист уже приступил к занятиям гимнастикой в одноместной палате

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