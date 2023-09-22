Композитор Николаев занимается гимнастикой после операции на сердце

Российский музыкант Игорь Николаев восстанавливается после перенесенной операции. По информации Telegram-канала Baza, артист пошел на поправку и уже занимается гимнастикой.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

Как пишут журналисты, Николаев сейчас находится в одноместной палате в хирургическом отделении, куда его перевели после реанимации. В настоящее время композитор делает гимнастику и ЛФК (лечебная физическая культура). Однако родные пока не имеют возможности навестить артиста из-за ковидных ограничений.

Игорь Николаев был госпитализирован 14 сентября с инфарктом, ему пришлось какое-то время пролежать на ИВЛ. Медики провели шунтирование, так как у него было обширное поражение артерии.

Ранее мы писали о прозвище, которое дала Игорю Николаеву Примадонна в молодости.

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