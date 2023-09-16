Композитор Владимир Киселёв назвал Олега Газманова "инвалидом-композитором"

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Создатель и лидер известной рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв продолжает высказывать мнение о российском шоу-бизнесе. Продюсер реагирует на критику и также делает замечания звёздам.

Фото: "File:Газманов, Олег Михайлович 52 Чуприна Вадим. А.jpg" by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0.

В настоящее время он активно занимается не только творчеством, но и продюсированием, организацией музыкальных событий. Кроме того, он активно вовлечён в общественную деятельность и оказывает помощь жителям Донбасса, ездит с гуманитарной миссией в зону военных действий.

Артисты под руководством Киселёва регулярно посещают Донбасс, дарят свои выступления военным и доставляют гуманитарную помощь. Однако Киселёву не нравится, что многие представители шоу-бизнеса, которые громко заявляют о своём патриотизме, не принимают участие в такой деятельности.

Продолжается конфликт между продюсером и Олегом Газмановым уже несколько месяцев. Лидер группы "Земляне" решил выразить своё мнение о творчестве исполнителя хита "Есаул" в недавнем открытом письме, которое было опубликовано в Сети. В нём высказывается на тему "псевдопатриотизма".

"Мне инвалид-композитор Газманов предложил написать песню, за которую он мне заплатит. Ну, где уж я, простой-то "не музыкант", могу написать такую нетленку, как "Путана", одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан, в простонародье проституток и шалав", — поделился Киселёв.

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