Олег Газманов заработал более шести миллионов за год

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист и музыкант Олег Газманов обогатился на шесть миллионов за 2022 год. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Фото: prt scr youtube.com/Олег Газманов

У Олега Газманова есть три компании, которые занимаются исполнительской деятельностью. Прибыль от бизнесов, начавших работу в 2016 году, составила 6,523 миллиона рублей.

ООО "Процентр" заработало чуть больше 900 тысяч рублей при общей выручке в два миллиона. ООО "ОМГ Продакшн" принесла 222 тысячи чистой прибыли. Самой успешной компанией Газманова стала ООО "Омг-Промо", которой он владеет вместе с сыном Родионом — прибыль составила 5,4 млн рублей при общей выручке в 75 миллионов.

Для сравнения рэпер Баста смог заработать в 2022 году на своем продюсерском центре "Газгольдер", основанном в 2005 году, 1,6 млн рублей.

Ранее стало известно, какую пенсию получает 69-летняя Лайма Вайкуле в Латвии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.