Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Александра Савельева объяснила нежелание показывать лицо сына публике
Генерал Милли: ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте
Балицкий: в Работино нет ВСУ, посёлок располагается в серой зоне
Байден звонил ночью Зеленскому и давал финансовые советы
Песков: Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20 в Индии в сентябре
Буданов сообщил, что Киев готовит сухопутную операцию по захвату Крыма
Теща актера Павла Прилучного удивила своим внешним видом
Жена певца Стаса Костюшкина обнародовала редкое семейное фото с матерью артиста
ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 77%

Певица Лайма Вайкуле в Латвии получает пенсию больше 800 евро

1:08
Шоу-бизнес

Артистка Лайма Вайкуле, известная своим русофобскими заявлениями на фоне проводимой СВО, получает на родине приличную пенсию. Сколько платит государство певице, выяснил портал "Утро.ру".

Певица Лайма Вайкуле в Латвии получает пенсию больше 800 евро
Фото: личный аккаунт Лаймы Вайкуле в Инстаграм

Лайма вышла на заслуженный отдых в 60 лет, сейчас ей уже 69. По закону, к 2025-му году пенсионный возраст в Латвии увеличится до 65 лет.

"Сейчас Лайма получает выплату, которая в среднем составляет 574 евро (примерно 59 тысяч рублей). Однако прибалтийские коллеги певицы утверждают, что пенсия у нее выше — 800 евро в месяц (примерно 83 тысячи рублей). Правда, и это не "потолок", - пишут журналисты.

В октябре текущего года будет произведена индексация, поэтому трудовая пенсия будет увеличена. Звезда будет получать на 48 евро больше.

Ранее стало известно, что украинская певица София Ротару сильно постарела за последний год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
Последние материалы
Гагин: ВСУ пытаются прорваться под Угледаром, сосредоточив там большое количество резервов
Психиатр Скавыш: апатия может быть признаком депрессии у подростка
"Ест, пьет сам": избитого в Перми дрессировщика перевели из реанимации
Сваха Роза Сябитова рассказала о ключевом аспекте успешного брака
ВВП стран БРИКС составит 37% от мирового после присоединения новых стран
Певец Влад Соколовский вспомнил детали развода с Ритой Дакотой
Украинский военнопленный: тех бойцов ВСУ, которые отказываются выполнять приказы, просто убивают
Актриса Катерина Шпица объяснила важность брака признанием исключительности друг друга
TokFM: детей украинских беженцев травят в польских школах
Врачи в Волгограде вдруг увидели на снимке: женщина 19 лет жила с иглой в животе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X