Певица Лайма Вайкуле в Латвии получает пенсию больше 800 евро

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Лайма Вайкуле, известная своим русофобскими заявлениями на фоне проводимой СВО, получает на родине приличную пенсию. Сколько платит государство певице, выяснил портал "Утро.ру".

Фото: личный аккаунт Лаймы Вайкуле в Инстаграм

Лайма вышла на заслуженный отдых в 60 лет, сейчас ей уже 69. По закону, к 2025-му году пенсионный возраст в Латвии увеличится до 65 лет.

"Сейчас Лайма получает выплату, которая в среднем составляет 574 евро (примерно 59 тысяч рублей). Однако прибалтийские коллеги певицы утверждают, что пенсия у нее выше — 800 евро в месяц (примерно 83 тысячи рублей). Правда, и это не "потолок", - пишут журналисты.

В октябре текущего года будет произведена индексация, поэтому трудовая пенсия будет увеличена. Звезда будет получать на 48 евро больше.

Ранее стало известно, что украинская певица София Ротару сильно постарела за последний год.

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