Украинская певица София Ротару после начала СВО ушла в тень, редко появляется в соцсетях, не выступает на публичных мероприятиях. Именно поэтому поклонникам тяжело определить, что происходит в жизни звезды.
Известно, что она предпочитает поддерживать нейтральный статус в политической ситуации, отмечая, что ее волнует лишь творчество. При этом она остается верной своей Родине, хотя никакого негатива по отношению к России не выражает, и все это время избегает публичных заявлений.
Журналисты выяснили, что сейчас 76-летняя артистка ведет спокойный образ жизни и проводит время со своими близкими. 24 августа они отмечали день рождения сына певицы Руслана Евдокименко. Звезда опубликовала фото с наследником, и, как отметили, поклонники Ротару, она сильно постарела за прошедший год. Это неудивительно, учитывая происходящее в мире, и в двух любимых странах артистки.
Ранее стало известно, что советская певица Алла Пугачева начала выпивать в эмиграции.
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