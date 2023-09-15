Телеведущая Юлия Высоцкая вернулась в Россию после отдыха в Италии

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Высоцкая вместе со своим супругом режиссером Андреем Кончаловским вернулись из отпуска в Италии, где у них собственная старинная вилла с видом на море. Артистка поделилась в социальных сетях своими переживаниями из-за возвращения к работе после длительного перерыва.

Фото: prt scr youtube.com/ ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Звезда после возвращения в Москву полностью погрузилась в работу. Она уже сыграла первый спектакль и сняла несколько выпусков для своего кулинарного шоу. Во время перерыва между съемками артистка делится своими философскими мыслями. Так недавно она рассказала о печальной судьбе танцовщицы Айседоры Дункан, которая погибла из-за нелепой случайности во Франции.

"Считается, что ее последними словами, когда она садилась в машину, были: "Прощайте, я иду к славе", но есть версия, что она сказала: "Я иду к любви". Мне почему-то кажется, что было именно так…", — поделилась Высоцкая.

Артистка не случайно вспомнила трагедию с Айседорой Дункан, которая произошла с ней во Франции. Как известно, в 2013 году ее дочь Мария погибла во время ДТП на одной из дорог на юге республики.

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