Катя Семенова: Смольянинов* и Галкин** считают РФ злом из-за либерального воспитания

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица и композитор Екатерина Семёнова высказалась о деятелях культуры, которые уехали из России. Она попыталась объяснить поведение актёра Артура Смольянинова* и комика Максима Галкина**, которые высказывали критику в адрес РФ.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Как сообщает сайт aif.ru, оба демонстрируют русофобское поведение, несмотря на то, что добились успеха в России и заработали в России хорошие деньги.

Семёнова считает, что такое поведение Смольянинова* и Галкина* является результатом их либерального воспитания.

"Это выкормыши того времени", — добавила она.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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