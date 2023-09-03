Композитор Сергей Савин рассказал о формальных отношениях Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На форуме, который проводился в Волгограде, приняло участие множество известных артистов из России. Композитор Сергей Савин, являющийся фаворитом Аллы Пугачёвой, рассказал о отношениях певицы и её мужа Максима Галкина*.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщает сайт aif.ru, в прошлом Примадонна была одним из судей в телешоу. Савин также удивился тому, как развивались отношения между ней и Галкиным. Он отметил, что в обществе они обращались друг к другу очень ласково, но дома вели себя более формально.

"Алла Борисовна старалась уединиться вдвоём со мной послушать треки, но я понимал, что ей хочется просто наедине побыть", — рассказал Савин.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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