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Композитор Сергей Савин рассказал о формальных отношениях Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*

0:53
Шоу-бизнес

На форуме, который проводился в Волгограде, приняло участие множество известных артистов из России. Композитор Сергей Савин, являющийся фаворитом Аллы Пугачёвой, рассказал о отношениях певицы и её мужа Максима Галкина*.

Композитор Сергей Савин рассказал о формальных отношениях Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщает сайт aif.ru, в прошлом Примадонна была одним из судей в телешоу. Савин также удивился тому, как развивались отношения между ней и Галкиным. Он отметил, что в обществе они обращались друг к другу очень ласково, но дома вели себя более формально.

"Алла Борисовна старалась уединиться вдвоём со мной послушать треки, но я понимал, что ей хочется просто наедине побыть", — рассказал Савин.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Алла Пугачева - Кафешка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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