Максим Галкин* признался, что его удивила реакция Сергея Соседова на отмену концерта в Эстонии

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный комик Максим Галкин* поделился своими мыслями после отмены его концерта в Таллине. Об этом он рассказал в Instagram**.

Фото: Официальный сайт Максима Галкина

Юморист признался, что столкнулся с "злорадными" комментариями после отмены предстоящего выступления. Тем не менее артист решил пошутить над слухами о том, что он "никому не нужен" за границей. Комик пояснил, что у него запланированы три концерта в Эстонии с 16 по 18 февраля 2024 года, где он выступит в Таллине, Тарту и Йыхви.

"Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов — музыкальный критик — Прим. Ред.) до "МК". От Соседова! Слушайте, я польщён, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлён, что это интересует российскую прессу — будет ли концерт, не будет", — отметил юморист.

Галкин* подчеркнул, что существует множество различных причин отмены концертов. Он также добавил, что будет объявлять о будущих выступлениях по мере необходимости.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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