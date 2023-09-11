Российский певец Филипп Киркоров после пластических операций с трудом стоит на ногах, о чем сообщает издание "7Дней.ру".
Музыкант выступал на главном концерте в Москве, который был посвящен Дню города. Мало того, что поп-король опоздал, на сцену его выводили под руки несколько охранников. Это видно на размещенных в соцсетях видеороликах.
Поклонники 56-летнего артиста были напуганы опубликованными кадрами — певец передвигался очень неуверенно. Кто-то предположил, что после проделанных пластических операций у Тимура Хайдарова здоровье Киркорова пошатнулось.
"Че с ним?! Неужели от последствий операций совсем двигаться не может", — написал один из пользователей Сети.
Напомним, что Филипп Киркоров сделал сразу несколько пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Он избавился от лишнего жира, сделал себе пресс и грудь.
Ранее в споре Ксении Бородиной и Виктории Бони по поводу пластических операций невольно была задета и Алена Шишкова.
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