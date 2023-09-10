Конфликт Ксении Бородиной и Виктории Бони невольно задел Алену Шишкову

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Сети разразился спор между двумя известными телеведущими Ксенией Бородиной и Викторией Боней, которые когда-то были участницами "Дома-2". В словесной перепалке они невольно задели и бывшую девушку репера Тимати Алену Шишкову.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Блогер Ксения Бородина в своем блоге пристыдила тех, кто активно пиарит услуги пластических хирургов. Неудивительно, что слова ведущей на свой счет приняла модель Виктория Боня, которая буквально недавно "сделала" себе новое лицо.

По мнению Ксении Бородиной, стоит оценивать рамки того, что можно рекламировать. На это она получила ответ от Бони, которая заявила, что в советах не нуждается. К тому же модель отметила, что никогда не следила за жизнью Бородиной, в отличие от нее.

В эмоциональном порыве Ксения припомнила Боне и ее слова про Алену Шишкову, которую все осуждают за злоупотребление пластическими операциями.

"Писать Шишковой в публичном пространстве "пиши мне". Помогу исправить ошибки врачей, которые тебя изуродовали. А каких врачей хотели посоветовать? Надеюсь, не своих!" — пишет Ксения.

Ранее 30-летняя модель Алена Шишкова впервые рассказала о своей болезни.

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