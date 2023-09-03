Российский исполнитель Михаил Шуфутинский в знаковый для себя день - 3 сентября — планирует активно работать.
По сообщению Telegram-канала Mash, в планах на 3 сентября у артиста значатся концерт в Кремле и ещё два частных выступления, за каждое из которых певец получит от заказчиков по 2,5 миллиона рублей.
Журналисты напомнили, что до текущего момента Шуфутинский в течение четырёх лет отвечал отказом на предложения выступить 3 сентября. Теперь артист согласился на несколько выступлений в этот день с учётом того, что в ближайшие даты никаких других концертов у него в планах нет.
Ранее стало известно, что в райдере Шуфутинского значится чистый, закрывающийся на ключ туалет, виски 12-летней выдержки, а также несколько бутылок красного и белого вина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.