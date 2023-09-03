У Михаила Шуфутинского на 3 сентября запланировано три мероприятия, включая концерт в Кремле

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Российский исполнитель Михаил Шуфутинский в знаковый для себя день - 3 сентября — планирует активно работать.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

По сообщению Telegram-канала Mash, в планах на 3 сентября у артиста значатся концерт в Кремле и ещё два частных выступления, за каждое из которых певец получит от заказчиков по 2,5 миллиона рублей.

Журналисты напомнили, что до текущего момента Шуфутинский в течение четырёх лет отвечал отказом на предложения выступить 3 сентября. Теперь артист согласился на несколько выступлений в этот день с учётом того, что в ближайшие даты никаких других концертов у него в планах нет.

Ранее стало известно, что в райдере Шуфутинского значится чистый, закрывающийся на ключ туалет, виски 12-летней выдержки, а также несколько бутылок красного и белого вина.

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Михаил Шуфутинский - 3 сентября