Шансонье Михаил Шуфутинский считает песню "3 сентября" главной в своей жизни

Певец Михаил Шуфутинский первый раз исполнил песню "3 сентября" в 1993 году. Композитором выступил Игорь Крутой, слова написал Игорь Николаев. И с каждым годом произведение становится только популярнее.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Сам Шуфутинский отмечает, что люди стараются приурочить важные события в жизни к этой песне. То есть никакого искусственного ажиотажа вокруг хита не происходит.

Исполнитель никогда не пытался специально раскручивать песню, отсутствует даже клип. Но он все равно считает ее главной песней в своей жизни.

Автор слов Игорь Николаев признавался, что ему придумалась строчка "я календарь переверну — и снова 3 сентября, на фото я твое взгляну — и снова 3 сентября", которая отлично легла на музыку Игоря Крутого.

Послушав мелодию композитора, Михаил Шуфутинский сразу узнал в ней что-то родное для себя.

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